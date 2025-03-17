Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat eine Beschwerde des Handelsverbandes erhalten und nimmt derzeit eine Prüfung vor. Laut einer Stellungnahme der Behörde gegenüber der APA habe die BWB jedoch "bei UWG-Verfahren nicht die Ermittlungsmöglichkeiten wie in einem Kartellverfahren". Es sei daher "empfehlenswert, hier gesetzlich nachzuschärfen", um erweiterte Ermittlungsbefugnisse zu erhalten und Sanktionen gerichtlich beantragen zu können. Aktuell kann die BWB in Fällen des unlauteren Wettbewerbs (UWG) lediglich Abmahnungen aussprechen oder zivilgerichtlich auf Unterlassung klagen. In diesem Jahr gingen bei der BWB bereits 69 UWG-Beschwerden ein, im Vergleich zu 46 Fällen im gesamten Jahr 2023.

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Auch die Gewerkschaft GPA unterstützt die Beschwerde des Handelsverbandes. GPA-Vorsitzende Barbara Teiber erklärte in einer Aussendung: "Die aggressiven Praktiken der internationalen Online-Handelsplattform Temu sind auch nicht im Interesse der Beschäftigten im österreichischen Handel." Weiter betonte sie: "Wir brauchen wirksamen Schutz für jene Händler, die sich an Gesetze halten." Zudem sei der Gesetzgeber "aufgerufen, hier tätig zu werden", so Teiber abschließend.

Rainer Will äußerte sich weiter: „Mittlerweile kommen allein in Österreich täglich 30.000 Pakete von asiatischen Online-Plattformen an, die sich nicht an die geltenden Spielregeln halten.“ In der Beschwerde wird darauf hingewiesen, dass „die skizzierten unlauteren Praktiken mutmaßlich zu millionenfachen Verkäufen führen, welche den heimischen Wirtschaftsstandort Österreich nachhaltig schädigen“. Der Handelsverband fordert daher, gegen Temus Vorgehensweise vorzugehen, um „einen fairen Wettbewerb auf dem österreichischen und europäischen Markt sicherzustellen“.