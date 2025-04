Das Volkswagen-Werk in der nordwestchinesischen Provinz Xinjiang, genauer in der Stadt Urumqi, wurde 2013 eröffnet und war Teil eines Joint Ventures mit dem staatlichen chinesischen Autobauer SAIC. In diesem Werk wurden Fahrzeuge der Marke Volkswagen montiert, wobei die Produktion auf sogenannte Semi-Knocked-Down-Bausätze (SKD) basierte. Das bedeutet, dass vorgefertigte Fahrzeugteile aus anderen Werken in Ostchina angeliefert und in Urumqi endmontiert wurden.

>>> VW-Chef Blume: "Unsere Kosten in Deutschland müssen massiv runter"

Parallel dazu verlängerte Volkswagen am Dienstag seine Zusammenarbeit mit SAIC um weitere zehn Jahre bis 2040. Der bisherige Vertrag wäre 2030 ausgelaufen. Die erweiterte Partnerschaft markiert den Start einer Produktoffensive ab 2026: Bis Ende des Jahrzehnts planen Volkswagen und SAIC, insgesamt 18 neue Modelle der Marken Volkswagen und Audi auf den Markt zu bringen, von denen 15 exklusiv für China vorgesehen sind. Ziel des deutschen Autobauers ist es, bis 2030 jährlich 4 Millionen Fahrzeuge in China zu verkaufen und einen Marktanteil von 15 Prozent zu erreichen. Ein Sprecher von Volkswagen betonte, dass kein Zusammenhang zwischen dem Rückzug aus Xinjiang, der vor wenigen Tagen abgeschlossen wurde, und der Vertragsverlängerung mit SAIC bestehe.

Die Produktionskapazität des Werks lag bei etwa 50.000 Fahrzeugen pro Jahr. Allerdings wurde diese Kapazität nicht vollständig ausgeschöpft, was auf eine geringere Nachfrage in der Region zurückzuführen war. Zum Zeitpunkt des Verkaufs beschäftigte das Werk rund 700 Mitarbeiter.

Das Werk geriet in die Kritik von Menschenrechtsorganisationen, da die Region Xinjiang für die Unterdrückung der Uiguren-Minderheit bekannt ist. Berichte über Menschenrechtsverletzungen, darunter Zwangsarbeit und Internierungslager, führten zu Bedenken hinsichtlich der Arbeitsbedingungen und der ethischen Verantwortung von Unternehmen, die in dieser Region tätig sind. Obwohl Volkswagen betonte, keine Hinweise auf Zwangsarbeit in seinem Werk gefunden zu haben, blieb die Kritik bestehen.