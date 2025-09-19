Der österreichische Feuerwehrspezialist Rosenbauer hat zwei bedeutende Sammelausschreibungen für Feuerwehrfahrzeuge in Deutschland gewonnen. Das Land Mecklenburg-Vorpommern erteilte den Zuschlag für insgesamt 103 fest bestellte Fahrzeuge, weitere 85 sind optional vorgesehen. Damit sichert sich Rosenbauer einen der größten öffentlichen Aufträge in der Region.

Neben Mecklenburg-Vorpommern beteiligen sich auch Brandenburg und Thüringen an der Sammelbeschaffung, die durch das Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern koordiniert wurde. Die Auslieferung ist für die Jahre 2026 und 2027 geplant.