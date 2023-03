Das Miele-Werk in Bürmoos im Salzburger Flachgau wurde in den vergangenen Jahren umstrukturiert, die Medizintechnik wurde nach Italien zur Tochter Steelco verlagert. Seit 2018 wurden 8 Millionen Euro in Bürmoos investiert. Das Werk konzentriere sich nun auf die Technologie, Edelstahlbleche zu schneiden und zu formen, sowie auf hochwertige Oberflächentechnologie. Die dafür notwendigen Investitionen flossen unter anderem in ein neues Zuschnittzentrum mit vollautomatischem Hochregallager und Laserbearbeitung sowie in modernste Fertigungstechnik zur Oberflächenbearbeitung. Das werk in Bürmoos beschäftigt rund 200 Mitarbeiter.

Die Errichtung des Miele-Werks in Bürmoos im Jahr 1962 war die erste Produktionsstätte des Unternehmens außerhalb Deutschlands. Ursprünglich war dieser Schritt geplant, um Miele den Zugang zur Freihandelszone EFTA zu ermöglichen. Die EFTA existierte damals parallel zur Vorläuferorganisation der EU, der EWG, und umfasste auch Österreich. In den ersten Jahren wurden in der Fabrik kleine Waschmaschinen, Wäscheschleudern und Müllpressen hergestellt. Später spezialisierte sich das Werk auf die Verarbeitung von Blechen und Drähten aus rostfreiem Stahl.