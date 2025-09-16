Österreich positioniert sich stärker im europäischen Logistiknetzwerk: Franz Staberhofer, Obmann des Vereins Netzwerk Logistik (VNL) und Vizepräsident des Supply Chain Intelligence Institute Austria (ASCII), wurde in den Vorstand der European Logistics Association (ELA) berufen. Mit dieser Personalentscheidung wird die österreichische Stimme innerhalb des europäischen Verbandes deutlich gestärkt – insbesondere in Fragen der Qualifizierung, Innovation und strategischen Entwicklung der Branche.

„Ich freue mich sehr, dass mit Franz Staberhofer ein ausgewiesener Experte für Logistik und Supply Chain Management in den ELA-Vorstand einzieht“, erklärt Markus Mau, Präsident der ELA. „Damit gewinnt unsere Arbeit zusätzliche fachliche Stärke und europäische Perspektive. Besonders erfreulich ist zudem, dass ab 2026 die ELA Awards jährlich in Wien stattfinden werden. Mit dem VNL als Partner schaffen wir dafür einen idealen Rahmen und setzen ein starkes Signal für die internationale Bedeutung des Logistikstandorts Österreich.“