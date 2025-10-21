Die Motorradmarke GasGas wird künftig nicht mehr in Spanien, sondern in Österreich produziert. Das teilte der Mutterkonzern KTM mit. Die Fertigung soll vollständig ins Stammwerk nach Mattighofen verlegt werden.

GasGas, eine ursprünglich spanische Marke, wird zwar weiterhin Teil des KTM-Markenportfolios bleiben, doch die Fertigung in Spanien wird eingestellt. Der Konzern spricht von einer „Bündelung von Kompetenzen“ und will nach eigenen Angaben Produktionsprozesse effizienter gestalten. Der spanische Standort soll bestehen bleiben, allerdings ohne eigene Produktion. Welche Funktionen dort künftig verbleiben, ist unklar. Für die Beschäftigten vor Ort bedeutet die Entscheidung den Verlust ihrer Arbeitsplätze. Rund 20 Stellen fallen weg. Übergangsregelungen oder Sozialpläne wurden bislang nicht angekündigt, dürften aber Teil kommender Verhandlungen sein.

