Die Insolvenz der SIGNA Prime Capital Invest GmbH zählt zu den prägnantesten und folgenreichsten Unternehmenspleiten des Jahres 2025 in Österreich. Am 6. Juni 2025 eröffnete das Handelsgericht Wien ein ordentliches Konkursverfahren über das Vermögen dieser Signa‑Tochter, die zentrale Immobilienvermögen der ehemals mächtigen SIGNA‑Gruppe hielt – darunter bedeutende Assets in Deutschland, Österreich und Italien (inklusive u. a. dem Lamarr‑Projekt in Wien oder historischen Kaufhaus‑Liegenschaften).

Innerhalb der Insolvenz zeigte sich die schiere Dimension der finanziellen Verflechtungen: Insgesamt meldeten 25 Gläubiger:innen Forderungen von rund 871 Millionen Euro an, von denen aber – Stand August 2025 – nur etwa 151 Millionen Euro offiziell anerkannt wurden. Der Rest der Forderungen bleibt strittig und dürfte in den weiteren Konkursprozessen noch erhebliche juristische Auseinandersetzungen auslösen.

Die Bedeutung dieses Falls geht weit über das nominelle Volumen hinaus: Die SIGNA Prime Capital Invest GmbH fungierte als Zwischenholding, in der ein großer Teil der Luxus‑ und Gewerbeimmobilien des Benko‑Imperiums gebündelt war. Dazu zählen u. a. renommierte Liegenschaften wie große City‑Adressen, Kaufhäuser und urbane Prestigeobjekte – viele davon mit international bekannten Namen und erheblichen Marktwerten, die nun liquidiert bzw. verkauft werden müssen.

Die Insolvenz resultiert aus der lang andauernden Krise der gesamten Signa‑Unternehmensgruppe, die bereits 2023 wegen untragbarer Verschuldung und mangelhafter Liquidität in die größten Restrukturierungs‑ und Insolvenzverfahren Europas involviert wurde. Das dazugehörige Flaggschiffunternehmen SIGNA Prime Selection AG musste Ende 2023 ein Konkursverfahren einleiten, nachdem mehrere Restrukturierungspläne gescheitert waren und eine extreme Schuldenlast nicht mehr tragbar war.

Aktuelle Zwischenberichte der Insolvenzverwalter zeichnen zudem ein Bild der fortdauernden Komplexität: Allein beim Mutterkonzern Signa Prime wurden Gläubigerforderungen von über 12,35 Milliarden Euro registriert, von denen bislang weniger als die Hälfte anerkannt ist. Parallel dazu laufen zahlreiche rechtliche Verfahren zu Haftungs‑ und Anfechtungsansprüchen gegen ehemalige Manager:innen und Vorstände, da der Verdacht besteht, dass bereits weit vor Insolvenzantragstellungen materielle Zahlungsunfähigkeit vorlag.

Die Krise der SUB‑Holding SIGNA Prime Capital Invest GmbH kristallisiert ein zentrales Problem der vergangenen Jahre: massive Marktüberbewertungen und fehlende Risikovorsorge in der Immobilienbranche, gekoppelt mit steigenden Zinsen und rückläufiger Nachfrage. Hinzu kommen langwierige Verkaufsprozesse und laufende rechtliche Prüfungen, die den Verwertungsprozess der Assets verzögern und den Gläubigern eine langfristige Rückflussperspektive erschweren.

Ein weiterer Aspekt sind die rechtlichen und strafrechtlichen Dimensionen, die den gesamten Signa‑Komplex begleiten: Der Konzern‑Gründer René Benko ist seit Anfang 2025 in Österreich in Untersuchungshaft und Gegenstand mehrerer Ermittlungen wegen des Verdachts von Insolvenzverschleppung, Betrug und Vermögensvergehen. Diese Verfahren stehen im direkten Zusammenhang mit der Aufarbeitung der Struktur, der Finanzierung und der Verantwortlichkeiten im Signa‑Imperium, was die juristische Komponente dieser Großinsolvenzen unterstreicht.

In der Konsequenz hat der Fall SIGNA Prime Capital Invest GmbH nicht nur einzelne Gläubiger schwer getroffen, sondern die allgemeine Branchenstimmung im Immobiliensektor belastet und markiert einen Wendepunkt in der Debatte über Risiken, Finanzierung und Bewertung im Gewerbeimmobilienmarkt Österreichs und darüber hinaus. Laut KSV1870‑Statistik war die Insolvenz mit 870 Millionen Euro Passiva die größte des Jahres, ein Indiz dafür, wie stark systemische Risiken von Großkonzernen auf das gesamtwirtschaftliche Klima wirken können.