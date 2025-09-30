Herr Kovar, Sie sprechen von der Notwendigkeit eines „steuerpolitischen Neustarts“. Welche Maßnahmen wären aus Ihrer Sicht sofort notwendig, um Österreichs Wettbewerbsfähigkeit zu stärken?

Herbert Kovar: Die Wettbewerbsfähigkeit eines Standorts ruht auf drei Säulen: Talente, Kapital und Unternehmer. Wenn wir diese Faktoren nicht gezielt fördern, verlieren wir international den Anschluss. Derzeit streuen wir durch verschiedene Abgaben viel Sand ins Getriebe, gleichzeitig wird von der Wirtschaft erwartet, dass sie Ergebnisse und Wohlstand bringt. Die Regierungsklausur von Anfang September, in der unter anderem die Erhöhung des Investitionsfreibetrages von aktuell 10 % auf 20 % bis Ende 2026 beschlossen wurde, hat gezeigt, dass die Richtung stimmt, denn Investitionen kurbeln die Wirtschaft an. Doch auch das Gesamtpaket muss stimmen. Denn Unternehmen werden nur dann in Maschinen und andere Anlagegüter investieren, wenn das zugrunde liegende Geschäftsmodell funktioniert und wettbewerbsfähig ist. Das heißt, auch die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Wenn die Arbeitskosten durch Faktoren wie zu hohe Lohnnebenkosten nicht attraktiv sind, dann werden auch vielversprechende Anreize nicht zu Investments in den Standort führen oder auch neue Unternehmen anzuziehen.

Aber solche Maßnahmen müssen finanziert werden. Woher soll das Geld kommen?

Herbert Kovar: Genau hier liegt der Knackpunkt. Österreich hat ein massives Budgetproblem. Wenn wir die Wirtschaft entlasten wollen, dürfen wir nicht davor zurückscheuen, die großen Ausgabenblöcke anzupacken: das Pensionssystem, das Gesundheitssystem, den aufgeblähten Föderalismus und die Bürokratie. Diese heißen Eisen wurden lange gemieden. Aber ohne Reformen werden wir keinen Spielraum gewinnen, um Unternehmen zu entlasten und den Standort Österreich wieder zukunftsträchtig zu machen. Die heiligen Kühe müssen geschlachtet werden, um in Österreich das Einkommen zu erhalten, das vorwiegend durch den Außenhandel generiert wird und allen Gesellschaftsschichten zugutekommt.

Sie betonen immer wieder den offenen Dialog. Wie könnte ein solcher Prozess funktionieren, ohne in Ankündigungspolitik zu versanden?

Herbert Kovar: Die Politik muss klar definieren, wohin sie will, und dann den Mut haben, Experten etwa in Form eines Gremiums aus verschiedenen Interessengruppen zu beauftragen. Diesen Gremium könnte dann wissenschaftlich fundiert arbeiten, sodass alle Perspektiven einfließen. In einem solchen dialektischen Prozess werden demokratisch die sinnvollsten Maßnahmen erarbeitet. Am Ende müssen diese Empfehlungen verpflichtend umgesetzt und nicht aus Angst vor Unpopularität abgeblockt werden. Entscheidend ist auch, dass die Reformen breit gesellschaftlich verankert sind. Ich glaube, wir haben jetzt eine große Chance, weil unsere dderzeitige Regierung so breit aufgestellt ist. Viele verschiedene Interessengruppen der Wirtschaft, Arbeitnehmer sowie Arbeitgeber, sind repräsentiert und könnten gemeinsam an einem Strang ziehen und in diese Richtung gehen. Dennoch kratzen wir bisher nur an der Oberfläche. Es ist zu hoffen, dass die Maßnahmen vertieft und zusätzliche Mittel zu dem bereits beschlossenen Budget investiert werden.

Welche Prioritäten wären bei diesen Reformen wünschenswert?

Herbert Kovar: Wenn man realistisch ist, wird eine Föderalismusreform am schwersten durchzusetzen sein. Am ehesten anpacken ließe sich das Pensionssystem: Das ist ein legislativer Schritt, den eine Bundesregierung beschließen könnte. Parallel dazu braucht es eine Expertenkommission, die das Gesundheitssystem effizienter organisiert, ohne Qualitätsverlust, aber mit Verwendung von weniger Ressourcen. Und die Verwaltung muss dringend verschlankt werden. Ohne diese Schritte werden wir sonst weiter über unsere Verhältnisse leben.