Der internationale Transport- und Logistikdienstleister Gebrüder Weiss übernimmt mit Wirkung zum 1. Januar 2023 die Spedition Rentschler Transport + Logistik mit Sitz in Altensteig, Nordschwarzwald. Mit der 100-prozentigen Übernahme wechseln 80 Mitarbeitende zu Gebrüder Weiss. Über den Kaufpreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.

„Serviceumfang und Standort von Rentschler bieten ideale Voraussetzungen für die von uns verfolgte Netzverdichtung in Süddeutschland. Besonders im Dreieck unserer baden-württembergischen Niederlassungen Aldingen und Esslingen werden Versender aus Industrie und Handel von Bündelungseffekten bei Transporten profitieren“, erklärt Werner Dettenthaler, Geschäftsführer Landverkehr Deutschland bei Gebrüder Weiss.

„Unter dem Dach von Gebrüder Weiss erweitern sich unsere Wachstumsperspektiven und Entfaltungsmöglichkeiten. Mit diesem strategischen Schritt erhalten unsere Kunden Zugriff auf ein breiteres Leistungsspektrum sowie Anbindungen an das weltweite Netzwerk eines etablierten Full-Service-Logistikers“, ergänzt Andreas Rentschler, Geschäftsführer bei Rentschler Transport + Logistik. Die Spedition ist auf Sammelgut-, Teil und Komplettladungsverkehre in Baden-Württemberg spezialisiert und betreibt in Altensteig ein Logistikterminal.

Mit der Akquisition setzt Gebrüder Weiss einen weiteren Schritt in seiner Wachstumsstrategie in Süddeutschland. Der 60 Kilometer südlich von Stuttgart gelegene Standort Altensteig ergänzt die bestehenden süddeutschen Landverkehrsstandorte von Gebrüder Weiss in Esslingen, Aldingen, Lindau, Memmingen, Nürnberg, Straubing, Waldkraiburg und Passau.