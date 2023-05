Wegen des Krieges in der Ukraine habe IFN den Rückzug aus dem Geschäft in Russland und Weißrussland beschlossen. So werde derzeit die weißrussische Skanva-Produktion in Borisov liquidiert. Auch die Skaala-Produktion in St. Petersburg werde verkauft, und die russische Vertriebsgesellschaft von GIG stehe still, erklärte Habring bei der Bilanzpressekonferenz.

Der Umsatz des dänischen Unternehmens Skanva ging daher um 16 Prozent zurück. Auch beim oberösterreichischen Fassadenspezialisten ging die Betriebsleistung um 14 Prozent zurück. Das liege aber daran, dass Aufträge erst heuer abgerufen würden, so Klinger. Alle anderen Geschäftsbereiche entwickelten sich positiv. Mittlerweile erwirtschaftet die IFN rund 62 Prozent ihres Umsatzes im Ausland.