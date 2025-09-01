Der deutsche Automobilzulieferer AE Group stellt zum Jahresende 2025 die Produktion an seinen Standorten in Gerstungen (Thüringen) und Nentershausen (Hessen) ein. Wie das Unternehmen mitteilte, sind von der Schließung rund 650 Beschäftigte betroffen – davon 549 in Thüringen und 134 in Hessen.

>>> Milliardenverlust und Stellenabbau: ZF baut sein Kerngeschäft radikal um

Das Unternehmen, spezialisiert auf Aluminiumgussteile für die Automobilindustrie, hatte bereits im August 2024 Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Grund für den drastischen Schritt war laut Unternehmensangaben die anhaltend schwache Nachfrage in der Automobilbranche.

👉 Abonnieren Sie jetzt unser Daily Briefing und erfahren Sie täglich ab 7 Uhr, was die Industrie bewegt – kompakt, relevant und direkt in Ihrem Posteingang. Jetzt zum Newsletter anmelden!