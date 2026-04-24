Hohe Energiekosten, unzureichende Ausgleichsmechanismen und ein weiterhin schwieriges Marktumfeld setzen die österreichische Papier- und Zellstoffindustrie unter Druck. Der Branchenverband Austropapier sieht dadurch die internationale Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Betriebe zunehmend gefährdet. Bei der Jahrespressekonferenz in Wien erneuerte Austropapier-Präsident Martin Zahlbruckner daher die Forderung nach besseren und verlässlicheren Rahmenbedingungen für die Industrie.

Der wirtschaftliche Rückgang fiel 2025 deutlich aus. Der Umsatz der österreichischen Papier- und Zellstoffindustrie sank im Vorjahr um 5,7 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro. Besonders stark betroffen war die Papierproduktion, die um 19,2 Prozent zurückging. Die Zellstoffproduktion entwickelte sich dagegen stabiler und konnte um 2,5 Prozent gesteigert werden. Austropapier sieht darin ein Zeichen für die schwierige Lage der Branche, aber auch für strukturelle Veränderungen innerhalb der Industrie.