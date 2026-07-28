Palfinger Umsatz 2026 : Palfinger: Der Salzburger Kranbauer wächst – und muss trotzdem sparen
Der Salzburger Kran- und Hebelösungshersteller Palfinger hat im ersten Halbjahr 2026 trotz zunehmender geopolitischer und wirtschaftlicher Belastungen mehr Umsatz erzielt. Die Profitabilität ging jedoch zurück. Ausschlaggebend waren vor allem eine schwächere Nachfrage in mehreren internationalen Märkten, die Folgen des Iran-Kriegs sowie die anhaltende Unsicherheit durch die US-Zollpolitik.
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Der Konzernumsatz stieg gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 um 2,3 Prozent von 1,1395 Milliarden auf 1,1656 Milliarden Euro. Das Konzernergebnis verringerte sich hingegen um 4,2 Prozent von 50,1 Millionen auf 48 Millionen Euro. Deutlicher fiel der Rückgang beim operativen Ergebnis aus: Das Ebit sank um 7 Prozent von 90,4 Millionen auf 84,1 Millionen Euro. Damit reduzierte sich die Ebit-Marge von 7,9 auf 7,2 Prozent. Auch das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, das Ebitda, gab um 2,5 Prozent auf 133,3 Millionen Euro nach.
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Iran-Krieg und US-Zölle bremsen Palfinger im zweiten Quartal
Während Palfinger im ersten Quartal noch ein profitables Wachstum gemeldet hatte, verschärfte sich die Lage in den darauffolgenden Monaten. „Die Marktunsicherheit hat im zweiten Quartal 2026 spürbar zugenommen und Investitionsentscheidungen in wichtigen Märkten verzögert“, erklärte Palfinger-Chef Andreas Klauser am Dienstag, dem 28. Juli 2026.
Der Iran-Krieg führte nach Angaben des Unternehmens zu „einer Eintrübung des Marktumfelds“ und belastete die „Nachfrageentwicklung stärker als erwartet“. Betroffen waren insbesondere Nordamerika, der Mittlere Osten sowie die Region Asien-Pazifik. Gleichzeitig setzten die US-Zölle die Profitabilität unter Druck und sorgten bei Kunden für zusätzliche Zurückhaltung bei Investitionen.
Palfinger in den USA und Deutschland: Erholung bleibt schwach
Regional zeigte sich allerdings kein einheitliches Bild. In der zusammengefassten Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika, kurz EMEA, blieb die Nachfrage insgesamt „robust“. Südeuropa entwickelte sich weiterhin stark, während sich die Situation in Nordeuropa schrittweise verbesserte. Vom deutschen Infrastrukturpaket gingen laut Palfinger bislang jedoch noch keine nennenswerten positiven Impulse aus. Der nordamerikanische Markt blieb auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau stabil.
Zu Jahresbeginn hatte die Geschäftsentwicklung noch günstiger ausgesehen. Im ersten Quartal 2026 erhöhte Palfinger den Umsatz um 1,6 Prozent auf 561,5 Millionen Euro. Das Ebit stieg damals um 3 Prozent auf 41,3 Millionen Euro, während das Konzernergebnis um 11,8 Prozent auf 24,6 Millionen Euro zulegte. Das Unternehmen verfügte zu diesem Zeitpunkt über ein Auftragsbuch von rund einer Milliarde Euro, was einer Auslastungsreichweite von etwa fünf Monaten entsprach.
Trotz der Eintrübung konnte Palfinger im ersten Halbjahr Großaufträge mit einem Gesamtvolumen von mehr als 100 Millionen Euro gewinnen. Zum Stichtag beschäftigte der Konzern 12.230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den voll konsolidierten Gesellschaften. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 12.111 Beschäftigte.
Palfinger startet Sparprogramm: 25 Millionen Euro weniger Strukturkosten
Als Reaktion auf die veränderten Marktbedingungen hat Palfinger ein konzernweites strukturelles Effizienzprogramm gestartet. Geplant sind unter anderem einfachere Organisationsstrukturen, eine Optimierung des internationalen Produktions- und Beschaffungsnetzwerks sowie weitere Produktivitätssteigerungen durch Automatisierung und den verstärkten Einsatz künstlicher Intelligenz.
Ab 2027 sollen dadurch jährlich rund 25 Millionen Euro an Strukturkosten eingespart werden. Gleichzeitig will Palfinger seine Kostenbasis im Jahr 2027 trotz Inflation und eines angestrebten weiteren Wachstums stabil halten. Konkrete Angaben zu möglichen Auswirkungen des Programms auf einzelne Standorte oder die Beschäftigtenzahl machte das Unternehmen in seiner Mitteilung nicht.
Palfinger Ausblick 2026: Ziele für 2027 werden verschoben
Für das Gesamtjahr hält der Vorstand trotz des „herausfordernden Marktumfelds“ an einem grundsätzlich positiven Ausblick fest. Palfinger will 2026 sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis „über dem Vorjahresniveau“ liegen. Als Gründe für die Zuversicht nennt das Unternehmen „eine starke Marktposition“ und „ein ausgewogenes Geschäftsmodell“. Im Geschäftsjahr 2025 hatte Palfinger einen Umsatz von 2,3393 Milliarden Euro und ein Ebit von 174,3 Millionen Euro erwirtschaftet.
Die verzögerte Erholung der Kernmärkte USA und Deutschland hat allerdings Folgen für die mittelfristige Planung. Die ursprünglich für 2027 vorgesehenen Finanzziele – 2,7 Milliarden Euro Umsatz, eine Ebit-Marge von 10 Prozent und eine Kapitalrendite von mehr als 12 Prozent – werden nach hinten verschoben. An den langfristigen Vorgaben für 2030 hält Palfinger dagegen fest. Bis dahin soll der Umsatz auf mehr als drei Milliarden Euro steigen. Zudem strebt das Unternehmen eine Ebit-Marge von 12 Prozent und eine Kapitalrendite von 15 Prozent an.