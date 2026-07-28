Der Salzburger Kran- und Hebelösungshersteller Palfinger hat im ersten Halbjahr 2026 trotz zunehmender geopolitischer und wirtschaftlicher Belastungen mehr Umsatz erzielt. Die Profitabilität ging jedoch zurück. Ausschlaggebend waren vor allem eine schwächere Nachfrage in mehreren internationalen Märkten, die Folgen des Iran-Kriegs sowie die anhaltende Unsicherheit durch die US-Zollpolitik.

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Der Konzernumsatz stieg gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 um 2,3 Prozent von 1,1395 Milliarden auf 1,1656 Milliarden Euro. Das Konzernergebnis verringerte sich hingegen um 4,2 Prozent von 50,1 Millionen auf 48 Millionen Euro. Deutlicher fiel der Rückgang beim operativen Ergebnis aus: Das Ebit sank um 7 Prozent von 90,4 Millionen auf 84,1 Millionen Euro. Damit reduzierte sich die Ebit-Marge von 7,9 auf 7,2 Prozent. Auch das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, das Ebitda, gab um 2,5 Prozent auf 133,3 Millionen Euro nach.