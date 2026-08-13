Cybersecurity : Getac warnt vor Sicherheitslücke: Warum mobile Endgeräte für Industrieunternehmen zum Risiko werden

13.08.2026
Lesezeit: ca. 3 Minuten
Eric Yeh, Managing Director Getac Technology, über blinde Flecken in der Cybersecurity, robuste Hardware als Teil der Sicherheitsarchitektur und typische Fehler bei der Digitalisierung von Außendienst, Instandhaltung und Field Operations.
Eric Yeh Getac

Eric Yeh, Managing Director Getac Technology: „Bis die Security-Governance in den Fokus rückt, sind die Geräte bereits von den Richtlinien abgewichen, und Patches wurden versäumt"

- © Getac

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Erstveröffentlichung
13.08.2026
Letzte Aktualisierung
13.08.2026
Daniel Pohselt