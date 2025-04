„Kein weiter wie bisher“ – das war die Ansage der ÖVP, und das braucht unser Land jetzt auch tatsächlich. Um diesem eigenen Anspruch gerecht zu werden, sind sowohl inhaltliche wie auch personelle Weichenstellungen erforderlich. Klar ist: Attraktive wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Reformen sind angesichts der Rezession und der eingebrochenen Wettbewerbsfähigkeit dringender denn je. Denn in Standort-Rankings hat Österreich zuletzt deutlich verloren – und auch was Wachstum betrifft zählen wir zu den Schlusslichtern in Europa. Das muss für die politisch Verantwortlichen ein Alarmsignal sein, sowie ein klarer Auftrag, mit einer wirkungsvollen Strategie entgegenzusteuern.