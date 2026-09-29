Der österreichische Paketmarkt wächst stetig. Rund 451,4 Millionen Pakete wurden 2025 transportiert, fünf Prozent mehr als im Jahr davor. 415,6 Millionen davon wurden innerhalb Österreichs zugestellt. Gleichzeitig hat sich auch die Infrastruktur verändert: Ende 2025 gab es laut RTR rund 6.860 Paketboxen und damit mehr als doppelt so viele wie ein Jahr zuvor.

Mit den Mengen wächst der Druck, die letzte Meile effizient zu organisieren. Und genau hier stellt sich eine zunächst ungewöhnlich klingende wirtschaftliche Frage: Muss jeder Paketdienst jede Sendung tatsächlich selbst zustellen? Zumindest hat sich das die Universität Klagenfurt gefragt.

Denn die Kosten einer Zustellung unterscheiden sich je nach Netz erheblich. Muss ein Fahrer für ein einzelnes Paket einen Umweg fahren, kann diese Zustellung relativ teuer sein. Hat ein Wettbewerber dagegen ohnehin mehrere Stopps in derselben Gegend, könnte er das zusätzliche Paket mit deutlich geringeren Grenzkosten mitnehmen.

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