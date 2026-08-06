Volle Regale oder ein schlankes Lager, muss man sich zwischen beidem entscheiden? Spar Österreich analysierte gemeinsam mit Fraunhofer Austria, wie sich Warenverfügbarkeit und Lageraufwand gesamthaft optimieren lassen. Dazu wurde Bestelllogistik, Distribution und Lagerlayout in einem gemeinsamen Model durchgespielt.

Wird im Supermarkt Ware gekauft, muss sie nachbestellt und aus dem Lager angeliefert werden – was auf den ersten Blick einfach klingt, versetzt im Hintergrund allerdings einiges in Bewegung. Zahlreiche einzelne Entscheidungen (Wann wird bestellt? Wie oft wird eine Filiale mit welchen Sortimenten beliefert? Wie sehen die Logistikprozesse im Zentrallager aus?) beeinflussen die Aufgaben für die Mitarbeitenden, den Weg des Produkts durch das Lager und den Zeitpunkt der Lieferung. Gerade das Zusammenspiel dieser Entscheidungen macht den Unterschied aus, ob der Prozess effizient und wunschgemäß abläuft oder ob er an irgendeiner Stelle der Lieferkette vermeidbaren Mehraufwand und Kosten verursacht.

Dreht man an einer Stellschraube, so hat das verschiedene Auswirkungen – nicht nur in einem Bereich, sondern auch in den vor- und nachgelagerten Prozessen der Supply Chain. Diese Auswirkungen zu berechnen ist komplex, dafür braucht es innovative Rechenmodelle. Diese sind das Spezialgebiet der Forscherinnen und Forscher aus dem Bereich Logistik und Supply Chain Management bei Fraunhofer Austria. Im konkreten Fall kam nicht nur ein einzelnes Modell zum Einsatz, sondern gleich drei. Sie wurden kombiniert, um Expertise aus verschiedenen Bereichen der Logistik zu einem großen Gesamtmodell zusammenzuführen.