Als Auftakt dafür startete die Cornelia Maersk am 15. Januar 2026 westwärts ab Jebel Ali auf der klassischen Trans-Suez-Route. Bereits zuvor hatte die Maersk Detroit am 10. Januar von North Charleston kommend den Ostkurs aufgenommen und den Weg durch das Rote Meer genutzt.

Maersk verweist in einer Mitteilung darauf, dass in den Wochen zuvor mehrere Testfahrten erfolgreich absolviert worden waren: Die Maersk Sebarok sowie die Maersk Denver hatten den Rotmeer- und Bab-el-Mandeb-Korridor ohne Störungen durchquert.

Dabei zeigten Schiffsverfolgungsdaten allerdings, dass die Denver sein Automatisches Identifikationssystem (AIS) vorübergehend abgeschaltet hatte, während es vor Salalah im Oman auf Reede lag; das Signal setzte erst wieder ein, nachdem das Schiff die Meerenge Bab al-Mandab passiert und Gewässer vor Sudan erreicht hatte - ein Hinweis auf erhöhte Sicherheitsmaßnahmen während des Transitverlaufs.

Diese positiven Tests hätten eine wichtige Entscheidungsgrundlage für die Wiederaufnahme der regulären Route geliefert. Branchenbeobachter interpretierten diese Testfahrten bisher allerdings als isolierte Ereignisse: Sie zeigten zwar, dass Transit möglich, aber noch nicht, dass der Korridor dauerhaft sicher und zuverlässig für reguläre Dienste sei.