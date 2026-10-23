Die Integration von DB Schenker in den dänischen Logistikkonzern DSV hat im europäischen Landverkehr größere wirtschaftliche Folgen als zuletzt erwartet. In der Analystenkonferenz zum dritten Quartal 2026 am 21. Oktober erklärte DSV-Chef Jens Lund, dass die Probleme bei der Zusammenführung der Transportnetze die Entwicklung um nahezu ein Jahr zurückgeworfen hätten. Erst um diese Zeit im kommenden Jahr könnte das Geschäft wieder dort stehen, wo es ursprünglich bereits hätte sein sollen.

Nach Angaben des Konzerns sind die operativen Qualitätsprobleme inzwischen behoben. Die wirtschaftlichen Folgen bleiben jedoch bestehen: DSV muss verlorene Transportmengen zurückgewinnen, die Produktivität steigern und einen Teil der erwarteten Einsparungen später realisieren.

Bereits im Sommer hatten Probleme bei der Zusammenführung der europäischen Landverkehrsnetze zu Verzögerungen und Qualitätseinbußen geführt. Besonders betroffen waren Deutschland, Frankreich und die Niederlande.