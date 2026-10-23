Probleme im europäischen Landverkehr : DSV-Schenker-Integration: Ein verlorenes Jahr und Folgen bis 2028

23.10.2026
Lesezeit: ca. 3 Minuten
DSV hat die Probleme im europäischen Landverkehr nach eigenen Angaben behoben. Doch verlorene Transportmengen belasten dDie Lieferqualität im europäischen Landverkehr hat sich laut DSV wieder erholt. Doch verlorene Transportmengen belasten das Geschäft weiter. Konzernchef Jens Lund rechnet mit sechs bis neun Monaten, um die Mengen zurückzugewinnen. Ein Teil der geplanten Einsparungen wird erst 2028 vollständig wirksam.
DSV-Chef Jens Lund
© Jørgen True/Studie-E

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Erstveröffentlichung
23.10.2026
Letzte Aktualisierung
23.10.2026
Michaela Holy