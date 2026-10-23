Mit der Verbesserung der Lieferqualität ist die Erholung des Landverkehrsgeschäfts noch nicht abgeschlossen. Laut Lund fehlen dem Netzwerk weiterhin Transportmengen. Der Rückgang liege knapp unter zehn Prozent.
DSV hat deshalb im September die Vertriebsaktivitäten verstärkt. Lund rechnet damit, dass es sechs bis neun Monate dauern könnte, die verlorenen Mengen zurückzugewinnen.
Ein Grund dafür sind die Abläufe bei der Rückgewinnung von Kunden. Selbst wenn ein Unternehmen wieder Transportaufträge an DSV vergibt, kann es nach Angaben Lunds mindestens 90 Tage dauern, bis die notwendigen IT-Anbindungen eingerichtet sind und die Transporte tatsächlich beginnen.
Im Analystengespräch erklärte Lund außerdem, dass größere und komplexere Kunden überwiegend geblieben seien. Verluste habe es insbesondere bei kleineren Kunden gegeben.
Für 2027 will DSV neben der Rückgewinnung von Transportmengen vor allem die Produktivität verbessern. Dazu gehören nach Angaben des Managements die Kosten für Abholung und Zustellung, die Produktivität in den Terminals sowie die Auslastung der Hauptläufe.