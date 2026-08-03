Die Integration von Schenker in DSV geht mit hohem Tempo voran. Mehr als 60 Länder sind inzwischen vollständig integriert oder befinden sich im Integrationsprozess, darunter laut DSV alle großen Märkte. Ende des ersten Quartals waren es noch mehr als 50. DSV hält daran fest, die Integration bis Ende 2026 abzuschließen. Die erwarteten jährlichen Synergien von neun Milliarden Dänischen Kronen (rund 1,2 Milliarden Euro) sollen 2027 ihre volle finanzielle Wirkung entfalten.

Doch der aktuelle Halbjahresbericht und vor allem der Analystencall zeigen auch die Probleme, die das hohe Integrationstempo mit sich bringt. Im europäischen Transport-Geschäft auf der Straße spricht DSV von reduzierter Produktivität und integrationsbedingten Netzwerkproblemen in einzelnen Ländern. Diese hätten die kommerzielle Entwicklung belastet und zu einem geringeren Mengenwachstum als erwartet geführt.

Auch CEO Jens Lund formuliert die Auswirkungen inzwischen deutlich. In seinem aktuellen LinkedIn-Beitrag zum Halbjahresergebnis schreibt er: „Teile des Prozesses haben auch unseren operativen Betrieb und unsere Serviceausführung beeinträchtigt.“

Lund bezeichnet die Zusammenführung als „komplexes Unterfangen“. DSV profitiere weiterhin von der Größe und dem globalen Netzwerk, halte aber am Ziel fest, die Integration erfolgreich abzuschließen und ihren langfristigen Wert zu realisieren.