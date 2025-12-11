Die Entwicklung der Firmeninsolvenzen zeigt 2025 ein sehr unterschiedliches Bild auf Länderebene. Während einige Bundesländer teils massive Anstiege verzeichnen, geht die Zahl der Pleiten in anderen Regionen spürbar zurück.

Am stärksten betroffen war Salzburg, wo die Zahl der Unternehmensinsolvenzen um 22,7 % auf 421 Fälle gestiegen ist. Knapp dahinter folgen Oberösterreich mit einem Plus von 20,8 % (849 Fälle) und Tirol mit einem Zuwachs von 14,9 % (417 Fälle). Auch in Wien, wo traditionell viele Firmen ansässig sind, stieg die Zahl der Insolvenzen leicht um 4,6 % auf 2.605 Fälle.

Ganz anders die Lage im Burgenland, das einen bemerkenswerten Rückgang von 33,5 % verzeichnet – mit nur noch 216 Fällen ist es das Bundesland mit dem stärksten Rückgang. Auch die Steiermark (–2,4 %), Vorarlberg (–0,6 %) und Kärnten (–0,5 %) konnten die Zahl der Firmeninsolvenzen leicht senken.

Im Bundesdurchschnitt ergibt sich damit ein Anstieg von 4,1 % auf insgesamt 6.857 Unternehmensinsolvenzen. Die Dynamik ist regional jedoch höchst unterschiedlich – was auf unterschiedliche Branchenstrukturen, Förderzugänge oder wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen hinweisen könnte.