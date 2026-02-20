Wer nach Fuschl am See fährt, eine halbe Autostunde von Salzburg entfernt, ahnt nicht, dass zwischen See und Hügeln der größte Energydrink-Hersteller der Welt sitzt. Kein Straßenschild, kein Logo, kein Wegweiser führt direkt zum Sitz des Industrieimperiums. Dass hier die Konzernzentrale liegt, erfährt man über digitale Karten – oder durch die 14 bronzenen Stiere, die aus dem futuristischen Gebäude in den kleinen Teich davor zu springen scheinen.

>>> Markenmacht made in Austria: Was Red Bull, ÖBB und andere so erfolgreich macht

Dieses Understatement passt zu einem Unternehmen, dessen Führung sich stets aus dem Rampenlicht heraushielt – während Marke und Produkt medial allgegenwärtig wurden. Von Dietrich Mateschitz existieren nur wenige öffentliche Aufnahmen, Interviews gab er kaum. Red Bull ließ Athleten, Extremsportler, Events und Bilder sprechen – nicht seine Eigentümer oder Manager.

Fast unbemerkt hat der Konzern auf diese Weise einen der sensibelsten Übergänge der österreichischen Wirtschaftsgeschichte vollzogen. Nach dem Tod des Firmengründers verschwand keine Leitfigur von der Bühne – das Unternehmen setzte seinen Kurs fort, nahezu ohne sichtbare Zäsur.