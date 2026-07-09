Sind Roboter auch eine Antwort auf den demografischen Wandel?

Sie sind ein Teil der Antwort, aber kein Allheilmittel. Der demografische Wandel bedeutet, dass wir weniger Arbeitskräfte haben werden. Deshalb brauchen wir gezielten Zuzug von Menschen, die hier arbeiten wollen, sich integrieren und etwas lernen wollen. Das gab es in Österreich immer wieder, etwa durch gezielte Arbeitsmigration.

Gleichzeitig müssen wir Ausbildung neu denken. Wissen ist heute leichter verfügbar, aber Können bleibt entscheidend. Wir müssen Menschen trainieren – fachlich, aber auch im Umgang mit einer sich ständig verändernden, automatisierten Arbeitswelt. Dazu gehört auch emotionale Intelligenz.

Ein weiterer Punkt sind hochspezialisierte Geräte. Eine moderne Walze kann heute Aufgaben übernehmen, für die früher mehrere Maschinen nötig waren. Dafür braucht es aber sehr gut ausgebildete Fachkräfte. Die Technik wird anspruchsvoller, nicht einfacher.

Die Bauindustrie steht wegen ihres hohen CO₂-Ausstoßes unter Druck. Wie groß ist der Hebel neuer Technologien?

Der Hebel ist groß. Man muss aber differenzieren: Oft werden Bestandsimmobilien der Bauindustrie zugerechnet, obwohl sie nicht direkt Teil des aktuellen Bauprozesses sind. Beim Bauen selbst sind Zement und Stahl zentrale CO₂-Treiber. Hier tut sich aber viel. Zement- und Stahlhersteller investieren stark in klimafreundlichere Verfahren.

Auch der Transport ist ein wichtiges Thema, weil auf Baustellen noch immer viel Diesel eingesetzt wird. Moderne Geräte verbrauchen deutlich weniger. Wir setzen auch HVO100 ein, also einen erneuerbaren Dieselkraftstoff, der deutlich geringere Emissionen verursachen kann. Außerdem testen wir gemeinsam mit Partnern Elektrogeräte und Wasserstoffbagger. In manchen Bereichen funktioniert das bereits gut, in anderen braucht es noch Entwicklung. Aber die Richtung ist klar: weniger fossile Energie, mehr Elektro- und Wasserstoffanwendungen.

Wie viel Potenzial steckt in Recyclingbaustoffen?

Sehr viel. Kreislaufwirtschaft ist für uns kein neues Thema. Wir machen das seit Jahrzehnten. Allein in Österreich sammeln wir große Mengen an Baurestmassen wie Beton, Asphalt, Holz und Ziegel, bereiten sie auf und führen sie wieder in den Kreislauf zurück.

Ein Beispiel ist unsere Asphaltmischanlage in Wien-Simmering. Technisch wäre in bestimmten Bereichen bereits sehr viel Recyclinganteil möglich. Die Frage ist aber immer auch, was gesetzlich zugelassen ist und welche Anforderungen an Haltbarkeit und Qualität gestellt werden. Wir arbeiten hier eng mit Institutionen und Behörden zusammen. Die Entwicklung ist positiv.

Auch bei Beton und Zement gibt es Fortschritte. Im Tunnelbau haben wir beispielsweise an einem Spaltmörtel ohne Zement gearbeitet. Solche Lösungen zeigen, wohin die Reise geht: Der CO₂-Fußabdruck muss deutlich kleiner werden.

Sie arbeiten auch mit künstlicher Intelligenz an neuen Rezepturen für Beton und Asphalt. Was bedeutet das konkret?

Jede Straße und jede Anwendung braucht eine etwas andere Rezeptur. Wenn man mehr Recyclingmaterial einsetzen will, muss man genau wissen, wie weit man gehen kann, ohne Qualität und Haltbarkeit zu gefährden. Früher waren dafür viele Chargentests nötig. Heute kann KI helfen, die maximal sinnvolle Menge an Recyclingmaterial zu prognostizieren. Gemeinsam mit der Universität Innsbruck arbeiten wir an solchen Anwendungen.

Ein weiteres Thema ist leistbares Wohnen. Welche Rolle spielt Elementbau dabei?

Elementbau ist ein wichtiger Ansatz, um günstiger, schneller und verlässlicher zu bauen. Dabei werden Teile vorgefertigt und auf der Baustelle zusammengefügt. Das erlaubt flexiblere Abläufe, bessere Planbarkeit und die Kombination unterschiedlicher Werkstoffe.

Für leistbares Wohnen ist das entscheidend. Wir wollen Wohnraum schaffen, der bei den Baukosten in Richtung 2.000 Euro pro Quadratmeter oder darunter kommt. Am Markt liegen die Kosten häufig deutlich höher. Elementbau und industrielle Vorfertigung sind unsere Antwort auf Wohnraumknappheit und steigende Baukosten.

Wie innovativ ist die Bauwirtschaft im Vergleich zu anderen Branchen?

Die Bauwirtschaft wird oft unterschätzt. In Patentstatistiken des Österreichischen Patentamts taucht das Bauwesen unter den Technologiefeldern auf; im Jahresbericht 2025 werden etwa für Oberösterreich 38 Erfindungen im Bereich Bauwesen ausgewiesen. In der Praxis sieht man Innovationen an vielen Stellen: bei Werkstoffen, bei Maschinen, bei digitalen Prozessen, bei Recycling und bei der Vorfertigung.

Wir testen zum Beispiel gemeinsam mit Liebherr einen Kranhaken, der mithilfe von RFID-Technologie Material erkennt. Solche Entwicklungen zeigen, wie stark Digitalisierung und klassische Bautechnik zusammenwachsen.