Der steirische Leiterplattenhersteller AT&S hat im malaysischen Kulim offiziell die Großserienproduktion von IC-Substraten für den US-amerikanischen Chiphersteller AMD aufgenommen. Die Fertigung erfolgt im neuen Werk, das Anfang 2024 eröffnet wurde. Damit setzt AT&S einen bedeutenden Schritt im Rahmen seiner globalen Expansionsstrategie.

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„AT&S ist auf dem Weg, einer der drei größten IC-Substratanbieter weltweit zu werden“, erklärte AT&S-Vorstandsmitglied Ingolf Schröder bei einer Pressekonferenz vor Ort. Derzeit beschäftigt das Unternehmen rund 1.500 Mitarbeitende in Malaysia. AMD war bereits vor der offiziellen Inbetriebnahme als Großkunde für den Standort fixiert.

Schröder erläuterte weiter: „Ursprünglich war Kulim nur für einen Kunden, nämlich AMD, geplant.“ Der Standort entwickle sich jedoch zunehmend zu einer Multi-Kunden-Produktion. Bis 2026/2027 sollen mindestens fünf Großkunden aus Kulim beliefert werden. Damit verbunden rechnet AT&S mit einem mittelfristigen Anstieg der Umsätze. Schröder betonte in diesem Zusammenhang den Einfluss von Künstlicher Intelligenz auf die Datenwirtschaft: „Daten sind das neue Gold.“