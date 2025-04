Neu ist das Konzept der transformationale Führung nicht. Dennoch sind traditionelle transaktionale Führungsimpulse weiterhin verbreitet – wie etwa bei aktuellen „Return-to-Office“-Regelungen. Aber, in einer modernen Arbeitswelt, die zunehmend von Automatisierung und Künstlicher Intelligenz (KI) geprägt ist, wird eine Führung, die auf Eigeninitiative und Vertrauen der Mitarbeiter setzt, noch wichtiger. Denn, es reicht nicht, nur Prozesse zu automatisieren. Die Unternehmenskultur muss sich mitverändern. Sie muss innovationsfreundlich und flexibel bleiben. Doch was bedeutet dies konkret für Führungskräfte in Zeiten der Automatisierung?



Der Wandel zur Automatisierten Arbeitswelt



Automatisierung und KI bieten immense Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung und Prozessoptimierung. Sie verändern aber nicht nur die Arbeitsprozesse, sondern auch die Anforderungen an die Führungskräfte. Diese müssen digitale Kompetenzen und ein tiefes Verständnis der Schnittstelle zwischen Mensch und Technologie entwickeln. Hier geht es im Kern darum, die Voraussetzungen für ein optimales Zusammenspiel zu schaffen. Die Führungskräfte sind gefordert, ihren Mitarbeitenden Freiräume zu geben und mithilfe digitaler Tools menschliche Potenziale zu erweitern und zur Selbstorganisation zu verhelfen.



Die Bedeutung der transformationalen Führung



Transformationale Führung betont dabei die Rolle der Führungskraft als Vorbild und Inspirationsquelle, das Mitarbeitende nicht nur zur Anpassung an neue Technologien motiviert, sondern sie auch befähigt, Innovationen voranzutreiben. Führungskräfte, die dabei eine klare Vision und inspirierende Ziele vermitteln, motivieren ihr Team und fördern gemeinsames Engagement.



Noch mehr Mentor als Chef zu sein, ist die Devise. Den Mitarbeitenden als Individuum zu sehen, Kommunikation nicht als Einbahnstraße zu verwenden, viel Feedback und Unterstützung bei der persönlichen und beruflichen Entwicklung zu geben. Dann schaffe ich es als Führungskraft besser, vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen und fördere eine Kultur der offenen Kommunikation und Zusammenarbeit.



Essenziell ist auch das eigene Team zu ermutigen, kreative Lösungen zu entwickeln und Innovationen voranzutreiben, ohne Angst vor Misserfolgen haben zu müssen. Besonders Fehlerkultur und der Mut zu neuen Ideen sind zentral. Dann entfalten Mitarbeitende ihr volles Potenzial.



Erfolgreiche Automatisierung



Die Zukunft der Führung liegt in der Kombination von menschlicher Intelligenz und technologischer Unterstützung. Transformationale Führung bietet dabei das notwendige Framework, um Teams durch Zeiten des Wandels und der Unsicherheit zu führen. Durch Inspiration, individuelle Förderung, Vertrauen und Innovation schaffen sie ein Umfeld, in dem Menschen und Maschinen gemeinsam erfolgreich arbeiten können.

Matthias Dietrich, Executive Director Industrial & Construction, Talentor Austria – Executive Search & HR Consulting