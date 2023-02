Einen Auszug aus den Maßnahmen enthält er nicht vor: Das Lean-Basis-Training für alle Mitarbeiter am Shopfloor wurde umgestellt auf einen Mix aus e-Learning und Präsenzschulungen. Digitales Training und Ausbildung für alle Mitarbeiter mit Fokus Lean war rasch für eine große Zahl an Mitarbeitern verfügbar. "Selbst Leasingpersonal konnte so schneller geschult werden", heißt es bei Fronius. Und auch der internationale Rollout - die Vervielfältigung von Lerninhalten - "ist dadurch leicht möglich, da der Aufwand für Übersetzungen überschaubar bleibt", sagt Eckerstorfer. Methodentrainings wurden via MS Teams durchgeführt. Der Einsatz von Collaboration Boards wurde verstärkt gelernt. Und auch im Nachgang weiter verwendet, da er Vorteile bietet: Gute Lesbarkeit, Interaktion bei Brainstormings und auch das Clustern "fällt leichter", sagt Eckerstorfer. Zudem sei die Vor- und Nachbereitung für Workshops kürzer. "Hier wurde gleich auch ein Standard für Online-Meetings definiert", sagt der Fronius-Mann. Zu Beginn der Pandemie wurden bei Fronius kreative Ansätze zum Anlernen von Mitarbeitern gesucht, da ein Mindestabstand eingehalten werden musste, jedoch Details im Prozess erklärt werden mussten. Gelöst wurde das mit dem Einsatz von Action Kameras und Tablets. "Somit konnten die Prozessdetails live über eine sichere Entfernung geschult werden", sagt der Experte.

Ist in der globalen Gemengelage, in Umbruchzeiten wie diesen, also weiterhin kontinuierliche Verbesserung möglich? Ja, meint Daniel Eckerstorfer, Group Leader Lean Management bei Fronius. "Es ist und bleibt aber mit Zuführen von Energie verbunden", sagt er. Um Engpässen bei Vormaterialien und Komponenten stärker entgegenzutreten, hält man bei Fronius weiterhin kurzfristige Trainings zu Lean-Themen ab, die "Mitarbeiter im Mindset stärkten". So gelang es, Kurzarbeit und unnötigen Urlaubskonsum zu vermeiden", so Eckerstorfer. Führungskräfte würden in diesem Zusammenhang eine besonders wichtige Rolle spielen. Durch die notwendige Beschäftigung mit digitalen Medien sei man heute flexibler in der Art und Weise der Umsetzung von KVP - siehe digitale Optimierungsworkshops, die vor zwei Jahren als unmöglich galten.

Dieser Text ist Auszug des Artikels Lean Production: So helfen Kaizen, Six Sigma & Co Unternehmen durch die Pandemie.