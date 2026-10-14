Die hohen Stromkosten bleiben eine zentrale Herausforderung für die energieintensive Industrie in Europa. Deutschland hat bereits reagiert und einen staatlich geförderten Industriestrompreis für die Jahre 2026 bis 2028 eingeführt. Österreich will ab 2027 nachziehen. Kurz vor dem Ende der Begutachtungsfrist am 16. Oktober fordert die heimische Papier- und Zellstoffindustrie allerdings deutliche Verbesserungen am Gesetzesentwurf.

Die österreichische Bundesregierung hat für den Industriestrompreis und die verlängerte Strompreiskompensation insgesamt 750 Millionen Euro für die Jahre 2027 bis 2029 vorgesehen. Das entspricht jährlich 250 Millionen Euro. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums soll sich der Kreis der unterstützten Unternehmen von bisher rund 60 auf mehr als 500 Betriebe erweitern.