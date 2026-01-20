Deutschlands größter Baukonzern Hochtief will gemeinsam mit dem US-Ingenieurdienstleister Amentum kleine Atomreaktoren für den britischen Industriekonzern Rolls-Royce errichten. Wie das Unternehmen aus Essen am Dienstag mitteilte, ist die Partnerschaft für Hochtief ein wichtiger Schritt, um seine Führungsrolle im internationalen Kernenergiemarkt auszubauen.

>>> Grüne Revolution in der Produktion: Acht Industriebetriebe mit mutigen Maßnahmen

Gemeinsam mit Amentum wird Hochtief das Baumanagement für sogenannte Small Modular Reactors (SMR) übernehmen. Die ersten Projekte sollen in Großbritannien und Tschechien umgesetzt werden. Ziel ist es, die Reaktoren in Fabriken vorzufertigen, um Bauzeiten zu verkürzen und die Kosten zu senken – ein Vorteil gegenüber klassischen Atomkraftwerken.