Die Sanierung ist beschlossen – doch die eigentliche Bewährungsprobe steht noch bevor. Bei der Pierer-Gruppe beginnt nun der Neustart: Die monatelange Hängepartie für die Gläubiger der KTM AG ist beendet. Wie Sanierungsverwalter Peter Vogl bestätigte, wurden bis Montag sämtliche Forderungen erfüllt. Rund 1.300 Überweisungen waren nötig, um die vereinbarte 30-Prozent-Quote an Banken und Lieferanten auszuzahlen – insgesamt 525 Millionen Euro.

Trotz dieser finanziellen Einigung steht die Produktion in den KTM-Werken in Mattighofen und Munderfing weiterhin still. Ein Wiederanlauf ist derzeit für den 28. Juli vorgesehen. Bis dahin greifen Übergangsregelungen: Die rund 3.800 Beschäftigten erhalten seit Mai Gehalt auf Basis einer 30-Stunden-Woche, vereinbart per Betriebsvereinbarung. Mit dem Produktionsstart Ende Juli ist eine Rückkehr in den Vollzeitbetrieb geplant.

Auch wenn die juristische Phase der Sanierung abgeschlossen ist, bleiben operative Unsicherheiten bestehen. Ob die geplanten Produktionszahlen erreicht werden können, ist offen – zumal sich die Marktbedingungen nicht grundlegend verbessert haben.

Ein Hoffnungsschimmer: Die Lagerbestände bei Pierer Mobility schrumpfen schneller als erwartet. Das wurde zuletzt auf der Hauptversammlung des Unternehmens betont – ein Hinweis darauf, dass der Markt wieder anspringen könnte. Ob dieser Impuls für eine nachhaltige Erholung reicht, bleibt abzuwarten.