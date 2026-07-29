Für den oberösterreichischen Nutzfahrzeughersteller Steyr Automotive beginnt ein neues Kapitel: Im traditionsreichen Werk in Steyr ist die Serienproduktion des batterieelektrischen Schwerlast-Lkw eTopas 600 angelaufen. Das Fahrzeug wurde vom chinesischen Technologieunternehmen SuperPanther für den europäischen Markt entwickelt und wird in Oberösterreich endmontiert, in Betrieb genommen und einer abschließenden Qualitätskontrolle unterzogen.

Am 27. Juli 2026 rollte die erste serienmäßig produzierte 4x2-Elektro-Sattelzugmaschine vom Endmontageband. An der offiziellen Übergabe nahmen unter anderem SuperPanther-Gründer und -Geschäftsführer Chao Liu, SuperPanther-Europachef Michael Ruf sowie Steyr-Automotive-Aufsichtsratsvorsitzender Siegfried Wolf teil. Mit dem Produktionsstart folgen auf die Entwicklungs- und Erprobungsphase nun die ersten regulären Kundeneinsätze.