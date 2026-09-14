Am Nachmittag des 29. Dezember 2019 verlässt Carlos Ghosn sein Haus in Tokio. Der frühere Spitzenmanager von Nissan und Renault steht zu diesem Zeitpunkt unter strengen Kautionsauflagen. Japan darf er nicht verlassen. Kameras überwachen den Eingang seines Hauses. Gegen ihn laufen Strafverfahren wegen mutmaßlicher Finanzdelikte. Doch an diesem Sonntag beginnt eine sorgfältig vorbereitete Operation, die ihn innerhalb weniger Stunden außer Reichweite der japanischen Justiz bringen wird.

Die später von amerikanischen Gerichten ausgewerteten Ermittlungsunterlagen zeichnen den Ablauf ungewöhnlich detailliert nach. Bereits am Vortag hatte sich Ghosn im Grand Hyatt in Tokio mit Peter Taylor getroffen. Dessen Vater Michael Taylor, ein ehemaliger Angehöriger der US-Spezialkräfte, flog am 29. Dezember gemeinsam mit George-Antoine Zayek aus Dubai zum Kansai International Airport bei Osaka. Die Männer führten große schwarze Behälter mit sich, die wie Kisten für Audioausrüstung aussahen, und gaben sich gegenüber Flughafenmitarbeitern als Musiker aus.

Ghosn verließ sein Haus gegen 14.30 Uhr ohne Gepäck und ging zum Grand Hyatt. Dort wechselte er offenbar die Kleidung. Anschließend reiste er gemeinsam mit Michael Taylor und Zayek in Richtung Osaka. Gegen 20.15 Uhr erreichte die Gruppe das Star Gate Hotel in der Nähe des Flughafens Kansai. Was danach geschah, machte die Flucht weltweit berühmt: Auf den Überwachungskameras war nicht zu sehen, wie Ghosn das Hotel wieder verließ. Michael Taylor und Zayek dagegen wurden gegen 22 Uhr mit ihrem Gepäck und den großen Kisten beim Verlassen des Hotels erfasst.