Lange waren es vor allem Berichte aus dem Umfeld von Händlern, Zulieferern und Gewerkschaften, die auf erhebliche Schwierigkeiten bei MV Agusta hindeuteten. Inzwischen hat sich der italienische Motorradhersteller selbst zur Lage geäußert. Nach der Trennung von KTM befinde sich das Unternehmen in einem umfassenden Prozess, um sein operatives, industrielles und finanzielles Gleichgewicht wiederherzustellen. Gleichzeitig bestätigt MV Agusta Gespräche über mögliche Veränderungen der Eigentümerstruktur und den Eintritt in die sogenannte „Composizione Negoziata della Crisi“, kurz CNC.

Damit ist erstmals offiziell klar, dass es nicht nur um eine gewöhnliche Übergangsphase nach einem Eigentümerwechsel geht. MV Agusta räumt selbst ein, dass die gegenwärtige Situation mit erheblichen operativen und finanziellen Herausforderungen verbunden ist. Wie groß der zusätzliche Kapitalbedarf tatsächlich ist, nennt das Unternehmen allerdings nicht.