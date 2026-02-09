Die KTM AG setzt ihre strategische Neuausrichtung fort und kündigt den Abbau von rund 500 Arbeitsplätzen an – etwa zwei Drittel davon in Österreich. Wie die Muttergesellschaft Bajaj Mobility AG (ehemals Pierer Mobility AG) vor gut drei Wochen bekannt gab, sind vor allem Angestellte sowie Beschäftigte im mittleren Management betroffen. Frühwarnmeldungen wurden bereits beim Arbeitsmarktservice (AMS) eingereicht.

Von indischer Seite wurde schon mehrmals angedeutet, dass bei KTM personell noch weitere Einschnitte bevorstehen dürften. Betroffenen Mitarbeitenden steht eine von Land Oberösterreich und AMS finanzierte Stiftung für die Automotive-Branche zur Verfügung. Auch die EU hat Hilfe angekündigt. Die ersten Kündigungen sollen bereits übernächste Woche erfolgen.