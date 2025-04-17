Stellenabbau in der Autoindustrie : Kahlschlag im Südburgenland - Warum Forvia Hella seine Produktion verlagert

17.04.2025
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Erst Anfang des Monats wurde bekannt, dass der Inneneinrichter Elkay seine Produktion im Südburgenland schließt und alle 60 Beschäftigte ihre Jobs verlieren. Nun folgt der nächste Schlag: Der Autozulieferer Forvia Hella verlagert seine Montage nach Osteuropa und Südamerika. Bis 2027 sollen insgesamt rund 225 Mitarbeiter entlassen werden.

Inhalt

Hella Forvia

Am Standort Großpetersdorf wird die Montage bis 2027 eingestellt - Einzig die Bereiche Spritzguss und Veredelung sollen erhalten bleiben.

- © Hella Forvia

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Erstveröffentlichung
17.04.2025
Letzte Aktualisierung
20.05.2026
Dominique Otto