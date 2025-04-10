Der Automobilzulieferer HELLA Fahrzeugteile Austria GmbH, eine hundertprozentige Tochter des internationalen Konzerns FORVIA HELLA, kündigt tiefgreifende strukturelle Anpassungen am Standort Großpetersdorf im Burgenland an. Die Montagetätigkeiten sollen bis zur zweiten Hälfte des Jahres 2027 sukzessive ins internationale Produktionsnetzwerk von FORVIA HELLA überführt werden. Infolge dieser Maßnahme ist ein Stellenabbau von rund 225 Beschäftigten im Stammpersonal vorgesehen.

>>> Das sind Österreichs größte Automobilzulieferer 2025

Das Unternehmen, das seit über vier Jahrzehnten auf Beleuchtungslösungen für Land- und Baumaschinen spezialisiert ist, reagiert damit auf den gestiegenen Wettbewerbs- und Kostendruck im europäischen Nutzfahrzeugsegment. Künftig sollen in Großpetersdorf lediglich die Bereiche Spritzguss und Veredelung erhalten bleiben.