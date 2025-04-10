Ein zentraler Grund für den deutlichen Absatzrückgang von BMW in China liegt in der anhaltenden Immobilienkrise des Landes. Diese Krise hat das Vermögen zahlreicher wohlhabender chinesischer Haushalte erheblich geschmälert. Immobilien galten lange Zeit als die bevorzugte Anlageform und Statussymbol der oberen Mittelschicht und der Reichen – ein Wertverlust in diesem Segment führt daher unmittelbar zu einem Rückgang der Konsumfreude, insbesondere bei hochpreisigen Investitionen wie Neuwagen im Premiumsegment. Die daraus resultierende Kaufzurückhaltung trifft insbesondere Luxusmarken wie BMW, die traditionell stark von der Nachfrage wohlhabender Kundinnen und Kunden abhängig sind.

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Zugleich verschärft sich der Wettbewerb im Bereich der Elektromobilität deutlich. Chinesische Hersteller wie BYD, Nio oder Xpeng haben sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt und ihre Marktposition im Inland massiv ausgebaut. Diese Unternehmen bieten zunehmend hochwertige Elektrofahrzeuge an, die nicht nur technologisch konkurrenzfähig, sondern auch preislich attraktiver sind. Die starke staatliche Förderung heimischer Anbieter, ein ausgefeiltes digitales Ökosystem und ein klares Verständnis der lokalen Konsumgewohnheiten verschaffen diesen Marken einen klaren Wettbewerbsvorteil.

Internationale Automobilhersteller wie BMW und auch Volkswagen stehen damit unter doppeltem Druck: Einerseits müssen sie mit der wirtschaftlichen Zurückhaltung ihrer bisherigen Zielgruppen umgehen, andererseits mit einem zunehmend reifen und selbstbewussten chinesischen Automarkt konkurrieren, der sich schneller wandelt, als viele westliche Marken erwartet hatten. Auch Volkswagen, lange Zeit Marktführer in China, musste zuletzt Absatzrückgänge hinnehmen – ein deutliches Zeichen dafür, dass die Herausforderungen in diesem Schlüsselmarkt struktureller Natur sind. Wer in China erfolgreich bleiben will, muss seine Marktstrategie grundlegend überdenken und verstärkt auf lokal angepasste, vollelektrische Mobilitätslösungen setzen.