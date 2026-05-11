LogServ und in weiterer Folge CargoServ wurden als eigenständiges Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) gegründet. Was war der Grund für diesen Schritt?

Schinko 2001 hat LogServ als erstes privates EVU die Verkehrsgenehmigung in Österreich bekommen. CargoServ wurde zeitgleich mitgegründet. Der erste private Güterzug auf dem öffentlichen Schienennetz fuhr damals unter der Marke CargoServ. Dieser Schritt hat sich mit Kostenoptimierung und Qualitätsverbesserungen rasch bestätigt. Deshalb haben wir uns 2011 für ein konsequentes Wachstum entschieden und CargoServ mit Personal, Lokomotiven und allem, was dazugehört, ausgestattet. Seit 2011 hält CargoServ die Verkehrsgenehmigung. Angesichts der aktuellen Infrastrukturprobleme in ganz Europa ist es wichtiger denn je, als privates EVU positiv darauf einzuwirken, Kapazitäten sicherzustellen.

Wie verändert sich die Logistik durch die grüne Transformation in der Stahlbranche?

Schinko Die Transformation der Stahlindustrie ist ein wichtiges Thema, an dem wir intensiv mitarbeiten. 2027 wird der erste Elektrolichtbogenofen in Linz in Betrieb gehen, das verändert die Mengenströme massiv. Rohstoffseitig entsteht ein massiver Bedarf an Schrott, das heimische Eisenerz wird weniger und zusätzlich kommt auch Eisenschwamm zum Einsatz. Intern sind die Transporte massiv betroffen, weil beim Elektro-Ofen natürlich auch der gesamte Produktionsfluss anders aussieht. Es braucht neue, größere Fahrzeuge für die innerbetrieblichen Schrott- und Schlacketransporte.

Janecek Für das Handling und die Logistik am Standort ist die Umstellung herausfordernd. Es ist ein Unterschied, ob man Kohle oder Erz lagert oder Schrott in unterschiedlichen Qualitäten. Diese Fläche haben wir nicht, deshalb arbeiten wir mit Vorsortierung und externen Hubs. Es braucht gänzlich andere logistische Konzepte.

Wie schwierig oder einfach ist die durchgängige Rohstoffverfügbarkeit?

Schinko Der Bahnverkehr vom heimischen Erzberg nach Linz läuft stabil – quasi wie ein Förderband. Diese Rohstofftransporte, die wir über Jahrzehnte entwickelt haben, werden komplexer. Transformationsprozesse laufen in der gesamten Stahlbranche. Würden alle zeitgleich umstellen, gäbe es zu wenig Schott. Hier sind wir mit vielen Projekten, die unseren Bedarf sicherstellen, einen Schritt voraus – mit Partnern, die uns auf diesem Weg begleiten. Eines ist die Entwicklung von Schrotthubs im Umfeld von Linz. Für innovative Logistikkonzepte wie z.B. das Rundlaufkonzept „Bayernshuttle“ haben wir 2021 den deutschen Logistikpreis erhalten. Damit versorgen wir die deutsche Automobilindustrie mit hochqualitativer Fertigware und nehmen den dort anfallenden Schrott zurück. Klingt banal, ist aber hochkomplex und funktioniert seit vielen Jahren sehr professionell. Solche Konzepte sichern gewisse Schrottmengen ab und positionieren uns als Partner für die Automobilindustrie, der Schrott nachhaltig und zuverlässig abnimmt.