Spedition Schneckenreither : Thomas Dobusch ist neuer Geschäftsführer bei Spedition Schneckenreither
Die Internationale Spedition Schneckenreither gibt einen Führungswechsel in ihrer operativen Geschäftsführung bekannt: Thomas Dobusch übernahm zum 5. Januar 2026 die operative Leitung des Unternehmens und damit damit die Verantwortung für den Speditionsbereich von Hermann Hofstätter. Hofstätter hatte das Familienunternehmen über viele Jahre hinweg geprägt, wirtschaftlich geführt und entscheidend mitentwickelt. Durch die klar strukturierte Übergabe stellt die Eigentümerfamilie Schneckenreither mit dem Motto "Wachstum im Wandel" eine geordnete und zukunftsgerichtete Führung sicher.
Die Schneckenreither Gruppe ist ein traditionelles, inhabergeführtes Unternehmen in den Bereichen Transport, Logistik und Lagerung mit Hauptsitz in Ansfelden, Oberösterreich, und einem breiten Netzwerk von Standorten im ganzen Land und rund 550 Mitarbeitenden in ihren nationalen und internationalen Niederlassungen.
Hermann Hofstätter übergibt an Thomas Dobusch
Mit dem Wechsel in der Geschäftsführung verfolgen die Eigentümerfamilie und das bestehende Management klare strategische Ziele: die Fortsetzung der Unternehmensentwicklung in einem anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld, die weitere Digitalisierung interner Prozesse und eine Stärkung der Marktposition im nationalen wie im internationalen Wettbewerb. Die bisherigen Geschäftsführer Sonja Schneckenreither und Hermann Hofstätter betonen in diesem Zusammenhang den hohen Stellenwert eines „geordneten Übergangs“ und die Belange aller Stakeholder – von Mitarbeitenden über Kunden bis hin zu Partnern in der Lieferkette. Hermann Hofstätter werde künftig innerhalb der Firmengruppe weiterhin präsent sein und seine langjährige Erfahrung in verschiedenen Holding-Gesellschaften einbringen, heißt es aus dem Unternehmen.
Der neu bestellte Geschäftsführer Thomas Dobusch verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Logistik- und Speditionsbranche, in denen er verschiedene Führungsaufgaben inne hatte. Sein Eintritt in die Geschäftsführung markiert einen konsequenten Schritt zur Sicherung operativer Exzellenz und nachhaltiger Entwicklung. Dobusch selbst äußerte sein Dank für das Vertrauen der Familie Schneckenreither und betonte seine Motivation, das traditionsreiche Unternehmen in eine neue Wachstumsphase zu führen.
Branche im Wandel
Der Personalwechsel bei der Internationalen Spedition Schneckenreither erfolgt zu einer Zeit, in der sich die Branche durch Digitalisierung, globale Lieferkettenveränderungen und steigende Kundenerwartungen schnell wandelt. Schneckenreither selbst habe in den vergangenen Jahrzehnten Trends frühzeitig erkannt und Innovationsprozesse etabliert. Das Leistungsportfolio der Gruppe umfasst neben Transport- und Logistiklösungen auch Verzollungsdienstleistungen, Warehouse-Management und branchenspezifische Speziallösungen für Industriekunden – Leistungen, die durch engagierte Mitarbeitende und hohe Prozessstandards getragen werden.
Gegründet wurde die Internationale Spedition Schneckenreither bereits in den 1970er Jahren und hat sich seither zu einem Komplettanbieter für Spedition, Transport und Logistik entwickelt. Als inhabergeführtes Familienunternehmen betont Schneckenreither seine langjährige Erfahrung, die hohe Qualität seiner Dienstleistungen und den engen Kundenfokus. Die Firmengruppe deckt ein breites Leistungsspektrum von klassischen Stückgut- und Komplettladungs-Transporten über Lagerlogistik bis hin zu Verzollungs- und Outsourcing-Services ab und betreibt Niederlassungen in Ansfelden, Wels, Bergheim bei Salzburg, Innsbruck, Wiener Neudorf, Seiersberg bei Graz und Klagenfurt. Zudem ist das Unternehmen auch international über Tochtergesellschaften in der Slowakei, Tschechien und Ungarn vertreten und gilt als verlässlicher Partner in der Transport- und Logistikwelt. Schneckenreither wurde zudem 2022 mit dem Bundeswappen der Republik Österreich ausgezeichnet – eine staatliche Ehrung für besondere Verdienste im Bereich Innovation und nachhaltigem Wirtschaften.