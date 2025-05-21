Angesichts der rasant zunehmenden Anzahl von Paketen aus Nicht-EU-Ländern erwägt die EU-Kommission die Einführung einer pauschalen Abgabe von bis zu zwei Euro auf Online-Bestellungen aus Drittstaaten. Ziel der geplanten Maßnahme ist es, laut einem internen Papier der EU-Behörde, die „erhöhten Überwachungskosten“ zu decken, die durch die enorme Paketflut entstehen. 2024 wurden laut Kommission täglich rund zwölf Millionen Sendungen in der Europäischen Union registriert – ein signifikanter Anstieg gegenüber den Vorjahren. Die Finanzbehörden der EU-Staaten sind mit 4,6 Milliarden Paketen überfordert, die von außerhalb der EU direkt an Haushalte geliefert werden.

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Besonders im Fokus stehen dabei große E-Commerce-Plattformen wie Temu und Shein. Anna Cavazzini, Vorsitzende des Binnenmarktausschusses im EU-Parlament, erklärt: „Das Phänomen der Einzelpakete mit niedrigstem Wert ist jung und wächst durch Billigst-Marktplätze wie Shein und Temu unaufhörlich.“ Das bestehende europäische System für Zoll- und Marktüberwachung sei laut der Grünen-Politikerin nie auf diese Entwicklung vorbereitet gewesen.