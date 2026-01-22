Anfang Dezember begann die neue Saison der Formel E im brasilianischem Sao Paulo. Das Auftaktwochenende der vollelektrischen Rennserie hat gezeigt, dass eine äußerst spannende und hochkompetitive Weltmeisterschaft zu erwarten ist. Doch was im Rennsport bereits funktioniert, ist in der Transportlogistik noch oft Zukunftsmusik. Aber wie kann die Transportlogistik den Weg zur E-Mobilität finden?

Anschaffungskosten, Reichweite, Ladeinfrastruktur und Fahrerakzeptanz prägen derzeit den Blick österreichischer Unternehmen auf die Elektrifizierung ihrer LKW-Flotten. Da das Flottenmanagement oft nicht im strategischen Fokus steht, fehlt es an Transparenz über tatsächliche Kosten, Einsparpotenziale und geeignete Einsatzszenarien von E-LKW. Öffentliche Förderungen dienen in vielen Fällen als zentrale Anreizwirkung für die Anschaffung der E-Fahrzeuge und Infrastruktur. Ist der E-LKW einmal beschafft, kommt er vor allem auf Standardrouten mit kurzen Distanzen und bekannter Ladeinfrastruktur zum Einsatz. Ein grundsätzlich sinnvoller Einstieg, der jedoch nicht das volle Potenzial der E-Mobilität abschöpft.

Aus diesem Grund hat Fraunhofer Austria ein Total-Cost-of-Ownership Bewertungstool entwickelt. Damit wird es Unternehmen ermöglicht, die Wirtschaftlichkeit von E-, Misch- und Verbrenner-LKW-Flotten transparent und objektiv zu vergleichen. Dazu werden reale Transportdaten, Verbrauchswerte, Fahrzeugtypen, vorhandene (Lade-)Infrastruktur sowie Streckeneigenschaften wie Topografie oder Autobahnanteil verwendet, um die operativen Betriebskosten der unterschiedlichen Antriebstypen zu bewerten. Die ermittelten Betriebskosten werden anschließend den Anschaffungskosten gegenübergestellt, um konkrete Handlungsempfehlungen für die optimale Zusammensetzung der LKW-Flotte abzuleiten.

Mit diesem Bewertungsverfahren gelingt es jedem Unternehmen, transparent und zukunftssicher die ersten Schritte zur skalierbaren und wirtschaftlichen E-Mobilität in der Transportlogistik umzusetzen. Schaffen auch Sie mit Ihrer E-LKW-Flotte die elektrische Höchstleistung der Formel E!

