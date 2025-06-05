Telematik in der Transportwirtschaft : Die Datenchauffeure

05.06.2025
Lesezeit: ca. 3 Minuten
Die Transportlogistik steht vor einer Revolution: Was gestern noch Disposition war, ist heute ein datengetriebener Steuerungsturm – präzise, vorausschauend, autonom. Wie sich die Branche mit Hightech-Tools wie KI, Echtzeitdaten und intelligenter Telematik in eine neue Ära katapultiert.
Lkw Transport Logistik

Noch vor wenigen Jahren war Fuhrparkmanagement ein logistisches Handwerk – heute ist es datengetriebene Unternehmensstrategie. 

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Erstveröffentlichung
05.06.2025
Letzte Aktualisierung
08.07.2026
Michaela Holy