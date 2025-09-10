Der Bonner Logistikkonzern DHL erprobt derzeit die Wiederaufnahme des Warenversands in die Vereinigten Staaten für Geschäftskunden. Wie das Handelsblatt berichtet, wurden bereits erste Sendungen verschickt. „Erste Testsendungen sind bereits verschickt worden“, bestätigte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage. „Wir sind zuversichtlich, dass wir den Warenversand für Geschäftskunden zeitnah wieder anbieten können.“

Vor rund zwei Wochen hatte DHL den Versand in die USA stark eingeschränkt. Seitdem ist es Geschäftskunden nicht mehr möglich, über die Deutsche Post oder DHL Pakete beziehungsweise die sogenannte Warenpost International in die Vereinigten Staaten zu versenden. Privatkunden dürfen nur noch Pakete verschicken, sofern sie als Geschenk deklariert sind und einen Warenwert von unter 100 Dollar (etwa 85 Euro) nicht überschreiten. Hochwertigere Produkte werden aktuell ausschließlich über den kostenintensiveren Expressversand akzeptiert.