Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur steht Sigrid Nikutta vor der Abberufung als Vorstandsvorsitzende der Güterverkehrssparte DB Cargo. Der Schritt markiert das Ende ihrer Bemühungen, den defizitären Bereich der Deutschen Bahn zu sanieren und wirtschaftlich aufzustellen. Zuvor hatte das Nachrichtenmagazin Spiegel darüber berichtet.

Die Entscheidung gilt als eine der ersten richtungsweisenden Personalmaßnahmen der neuen Bahnchefin Evelyn Palla, die aus Österreich stammt und kürzlich eine konsequentere Führung des Konzerns angekündigt hatte. Ein von der Bahn beauftragtes Gutachten hatte Nikuttas Sanierungskonzept zuletzt als unzureichend eingestuft. Die endgültige Entscheidung über ihre Abberufung liegt beim Aufsichtsrat, der am 30. Oktober zu einer Sondersitzung zusammenkommen soll.

