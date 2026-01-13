Gebrüder Weiss : Alessandro Cacciola übernimmt Leitung der Luft- und Seefracht bei Gebrüder Weiss
Der Aufsichtsrat der international tätigen Transport- und Logistikgruppe Gebrüder Weiss hat Alessandro Cacciola mit Wirkung zum 1. März 2026 als neues Mitglied der Geschäftsleitung bestellt - er übernimmt die Leitung des Geschäftsbereichs Air & Sea. In seiner neuen Funktion soll Cacciola die strategische Weiterentwicklung des Luft- und Seefrachtgeschäfts vorantreiben.
Der bisherige Leiter dieses Bereichs, Lothar Thoma, wird das Unternehmen zum 31. März 2026 aus persönlichen Gründen verlassen, nachdem er einen reibungslosen Übergabeprozess sichergestellt hat. Mit der Ernennung Cacciolas betont das Unternehmen die Bedeutung des globalen Air-&-Sea-Geschäfts für seine Gesamtstrategie und die fortlaufende Stärkung seines internationalen Netzwerks aus Partnern und Kunden. Gemäß Wolfgang Niessner, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Gebrüder Weiss, bringe Cacciola „alle Voraussetzungen mit, um einerseits für Kontinuität, aber andererseits auch für neue Impulse“ zu sorgen, insbesondere im Hinblick auf die globale und zukunftsorientierte Ausrichtung der Services im Luft- und Seefrachtbereich.
Cacciola als erfahrener Logistik-Manager
Alessandro Cacciola verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der internationalen Logistikbranche. Er ist Betriebswirt mit Schwerpunkt Spedition, Transport und Logistik und hält zusätzlich einen MBA in International Business Management & Leadership. Seine berufliche Laufbahn begann er bei dem Logistikdienstleister Dachser, wo er verschiedene europäische Vertriebs- und Führungspositionen bekleidete und später als weltweiter Vertriebsverantwortlicher sowie Mitglied der Geschäftsleitung von Dachser Air & Sea Logistics maßgeblich zur internationalen Weiterentwicklung dieses Geschäftsfelds beitrug. Im Jahr 2019 wechselte Cacciola zur Andreas Schmid Group, wo er zunächst in den Vorstand und später in den Vorstandsvorsitz berufen wurde; in dieser Rolle verantwortete er eine weitreichende Neustrukturierung und Internationalisierung des Unternehmens. Cacciola selbst bezeichnet Gebrüder Weiss als „klangvollen Namen in der Branche“, der für Vertrauen und Qualität stehe. Er sieht den offenen Austausch über Länder- und Kulturgrenzen hinweg als zentralen Erfolgsfaktor und möchte den strategischen Ausbau der Serviceangebote mit einem klaren Fokus auf Servicequalität, Integrationsfähigkeit und nachhaltige Lösungen vorantreiben.
Lothar Thoma verlässt Unternehmen aus persönlichen Gründen
Der scheidende Lothar Thoma blickt auf eine lange und erfolgreiche Karriere in der Logistik zurück. Er war seit dem 1. September 2019 Mitglied der Geschäftsleitung von Gebrüder Weiss und leitete dort den Bereich Air & Sea sowie den Bereich Overseas. Unter seiner Führung konnte dieser Geschäftsbereich – auch durch herausfordernde globale Marktphasen wie die Corona-Pandemie – erfolgreich weiterentwickelt werden, mit strategisch bedeutsamen Expansionsschritten in Regionen wie den USA, Australien, Neuseeland, den Philippinen, Thailand, Polen und Deutschland. Bevor Thoma zu Gebrüder Weiss kam, hatte er bereits mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in der Logistikbranche gesammelt, unter anderem als Vorstandsvorsitzender eines internationalen Logistikunternehmens sowie in verschiedenen Führungspositionen bei bekannten globalen Transport- und Logistikdienstleistern. Thoma hat in Freiburg im Breisgau studiert, dort nach seinem Wirtschaftsstudium auch promoviert und seine Dissertation zum Thema „City-Logistik“ mit magna cum laude abgeschlossen. Innerhalb der Geschäftsleitung war er zudem verantwortlich für Personal- und Organisationsentwicklung. In seinen eigenen Worten blickt Thoma auf „rund 40 erfolgs- und ereignisreiche Jahre in der Logistik“ zurück, in denen er viele Länder und Kulturen kennengelernt und mit zahlreichen Kolleginnen und Kollegen zusammengearbeitet hat. Er betont, dass es „eine schöne Zeit“ gewesen sei, und äußerte den Wunsch, sich künftig anderen Dingen zuzuwenden.
Der Abschied von Thoma erfolgt im Rahmen einer einmonatigen Übergangsphase, während der Cacciola eingearbeitet wird, um eine stabile Kontinuität für Kunden, Partner und Mitarbeitende sicherzustellen. Mit dieser personellen Rotation bleibt das Leitungsgremium von Gebrüder Weiss – neben dem Vorsitzenden der Geschäftsleitung Wolfram Senger-Weiss, Jürgen Bauer und Peter Schafleitner – weiterhin breit aufgestellt und zukunftsfähig besetzt. Gebrüder Weiss selbst zählt zu den ältesten noch aktiven Transport- und Logistikunternehmen der Welt, mit einer über 500-jährigen Geschichte und einem globalen Netzwerk mit mehreren tausend Mitarbeitenden in rund 180 Standorten weltweit.