Die EU-Staaten haben sich auf ein neues Finanzierungsinstrument zur Stärkung der gemeinsamen Verteidigung geeinigt: Über das Programm „Safe“ (Security and Action for Europe) sollen durch das EU-Budget abgesicherte Darlehen in Höhe von bis zu 150 Milliarden Euro bereitgestellt werden. Diese Mittel sollen den EU-Mitgliedstaaten ermöglichen, Luftverteidigungssysteme, Munition und andere Rüstungsgüter gemeinsam zu beschaffen.

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Das Programm „Safe“ ist Teil der laufenden Aufrüstungsstrategie Europas als Reaktion auf die zunehmende Bedrohung durch Russland. Es soll eine militärische Abschreckung schaffen und verhindern, dass Russland nach der Ukraine auch EU-Staaten angreift. Geheimdienste warnen, dass Russland spätestens 2030 in der Lage sein könnte, einen weiteren Krieg zu beginnen.