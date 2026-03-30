Hintergrund: Alte Regeln für eine neue Arbeitswelt

Am 19. November 2025 veröffentlichte die OECD ein lang erwartetes Update ihres Musterabkommens (OECD-MA 2025) samt überarbeitetem Kommentar. Ein Schwerpunkt liegt auf der Frage, wann grenzüberschreitende Telearbeit für ein Unternehmen eine steuerlich relevante Betriebsstätte begründet. Die bisherigen Regelungen stammten noch aus einer Zeit vor der Corona-Pandemie.

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Das Update 2017 ging davon aus, dass Homeoffice-Tätigkeiten meist nur fallweise ausgeübt werden, wodurch der bisherige Kommentar viel Spielraum für die Beurteilung durch die einzelnen Mitgliedstaaten überließ.

Unterschiedliche Praxis in den Mitgliedstaaten

Die steuerrechtliche Beurteilung von Homeoffice-Betriebsstätten war daher bislang je nach Land sehr unterschiedlich. Österreich beispielsweise entwickelte über die Jahre eigene Prüfkriterien. Nach österreichischer Verwaltungspraxis galt bisher: Bei weniger als rund 25 Prozent Homeoffice-Anteil an der Gesamtarbeitszeit war das Risiko einer Betriebsstätte gering; ab einem Ausmaß von mehr als 50 Prozent war hingegen regelmäßig von einer Betriebsstätte auszugehen. Darüber hinaus wurde eine Verfügungsmacht des Arbeitgebers und somit eine Betriebsstätte grundsätzlich verneint, wenn der Arbeitgeber vom Mitarbeiter die Tätigkeit im Homeoffice nicht verlangte, indem er dem Mitarbeiter einen Arbeitsplatz zur ständigen Benutzung zur Verfügung stellte und dieser auch tatsächlich genutzt wurde.