Das INDUSTRIEMAGAZIN hat auch heuer gemeinsam mit brandscore.at die aktuellen Entwicklungen des österreichischen Bildungsmarktes analysiert und das FH-Ranking 2025 erstellt. Dabei wurden nicht nur die bekanntesten Fachhochschulen ermittelt, sondern auch ihr Image aus Sicht von Unternehmen bewertet. Im Vergleich zum Vorjahr zeigen sich teils deutliche Veränderungen: Während einige FHs ihre Spitzenplätze verteidigen konnten, gibt es auch Überraschungen durch Aufsteiger, die sich in der Wahrnehmung deutlich verbessert haben. Das Ranking liefert spannende Einblicke in die Dynamik des österreichischen Fachhochschulsektors.

