Österreichs beste Unternehmensberater : Digitale Exzellenz ausgezeichnet: Accilium erreicht Platz 1 in der Kategorie Digitalisierung

04.06.2025
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Accilium wurde im aktuellen Unternehmensberater-Ranking 2025 des INDUSTRIEMAGAZINS mit dem 1. Platz in der Kategorie „Digitalisierung“ ausgezeichnet. Die Spitzenplatzierung bestätigt die führende Rolle des Beratungsunternehmens bei der Entwicklung und Umsetzung digitaler Strategien – insbesondere für mittelständische Unternehmen im digitalen Wandel.
Weingärtner, Associate Partner, accilium

Michael Weingärtner, Associate Partner accilium

- © accilium

Accilium wurde im Unternehmensberater-Ranking 2025 des INDUSTRIEMAGAZINS mit dem 1. Platz in der Kategorie „Digitalisierung“ ausgezeichnet. Die Platzierung belegt die führende Rolle des Unternehmens in der digitalen Transformation und der Begleitung von mittelständischen Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz. Auch in der Branche Automobil- und Zulieferindustrie belegte das Beratungsunternehmen den ersten Platz

Michael Weingärtner, Associate Partner bei Accilium, erklärt dazu: „Das sinnvolle Nutzen von Digitalisierungsmöglichkeiten und Künstlicher Intelligenz stellt für viele mittelständische Unternehmen eine große Herausforderung dar – insbesondere aufgrund von heterogenen Systemlandschaften und der oft unvollständigen Datenlage. Dennoch ist es gerade jetzt entscheidend, hier aktiv zu werden, um den Anschluss nicht zu verlieren und die Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern.“

Accilium unterstützt Unternehmen nicht nur bei der Integration neuer Technologien, sondern bietet maßgeschneiderte Lösungen zur Optimierung von Geschäftsprozessen und zur Effizienzsteigerung in Zeiten des digitalen Wandels.

Das Unternehmensberater-Ranking des INDUSTRIEMAGAZINS basiert auf einer umfassenden Marktstudie, bei der 250 Entscheidungsträger:innen aus verschiedenen Branchen befragt wurden. Bewertet wurden Beratungsqualität, Innovationskraft, Umsetzungskompetenz und der konkrete Mehrwert für Unternehmen.

Erstveröffentlichung
04.06.2025
Letzte Aktualisierung
15.07.2026
Redaktion INDUSTRIEMAGAZIN