Der weltgrößte Ziegelhersteller Wienerberger hat im ersten Halbjahr 2025 eine deutliche Ergebnisverbesserung erzielt: Der Gewinn nach Steuern sprang von 0,55 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum auf 108 Mio. Euro. Treiber waren vor allem das stabile Rohr-, Dach- und Infrastrukturgeschäft. Der Umsatz legte um 6 Prozent auf 2,35 Mrd. Euro zu.

„Das ist ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis in einem ziemlich herausfordernden Marktumfeld“, sagte CEO Heimo Scheuch am Mittwoch in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Besonders der Renovierungs- und Infrastrukturbereich entwickelte sich dynamisch und stützt die Erholung des Konzerns.

Der Neubausektor bleibt dagegen in den meisten europäischen Märkten schwach. Das hohe Zinsniveau bremst die Erholung der Bauwirtschaft weiter aus, und die Branche kämpft insgesamt mit schwierigen Rahmenbedingungen. Dennoch sieht sich Wienerberger durch die Ausrichtung auf margenstarke Segmente und Infrastrukturprojekte gut aufgestellt, um den positiven Trend fortzusetzen.

>>> Wienerberger testet im Demoplant Uttendorf elektrische Tunnelöfen und CO₂-neutrale Tonmischungen – Hightech für nachhaltige Ziegelproduktion.