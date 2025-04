Verschiebungen der Handelswege ortet sie infolge von Nearshoring-Tendenzen der USA und Chinas massiv. "Supply Chains nach China werden in Frage gestellt, was Mexiko zu einem starken Profiteur macht", sagt sie. Dort ist man mit zwei Produktionsstätten in Tlalnepantla und Monterrey und mehr als 470 Mitarbeitern als Tier-1-Lieferant von Leichtbaukomponenten für OEMs auf dem nordamerikanischen Markt vertreten. Ob Mexiko und Kanada nach dem USMCA Review 2026 ein sichererer Hafen bleiben werden? "Wir warten ab", sagt Exner-Wöhrer. Trump habe mit der neuen mexikanischen Präsidentin Claudia Sheinbaum jedenfalls ein neues Vis-a-vis.



Nie mehr eine wichtige News aus der Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!





An ihrer Globalisierungsstrategie will Exner-Wöhrer festhalten. In China sei man nicht vor Ort und habe es auch nicht vor - eine klassische "risk return"-Frage, sagt die Managerin. Auch die klassische EU-Osterweiterung habe man nicht mitgemacht. Aktuell setze man sich mit dem indischen Subkontinent auseinander. Dort gebe es eine stark gewachsene Mittelschicht, die Aluminium- und Leichtbauprodukte benötigen. Es gibt seitens SAG in Indien erste Kontakte, die Marktchancen sind klar umrissen, noch wurde aber nicht investiert. "Ein solcher Schritt will gut abgewogen sein", spricht Exner-Wöhrer von "gesunder Zögerlichkeit".